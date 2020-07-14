Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России

14 Июль 2020 2020-07-14T09:53:37+03:00

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Tele2 продолжает проект «Дом по другим правилам». Оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

В первую очередь посетители «Дома по другим правилам» отправятся в виртуальное путешествие по Ростову-на-Дону. Исторический центр донской столицы – Центральный рынок, или Старый базар. Он существует с момента основания Ростова-на-Дону и сейчас является не только местом торговли, но и одной из главных туристических достопримечательностей города. Гастрономическую экскурсию по Старому базару специально для гостей онлайн-дома Tele2 провели ростовские рестораторы Вадим Калинич и Аскар Ермагамбетов. Также они показали, как выбирать лучшие продукты и готовить из них летние блюда. Запись экскурсии также можно увидеть на платформе оператора.

Из Ростова-на-Дону посетители «Дома по другим правилам» отправятся в Нижний Новгород. Потом – в Казань, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В каждом городе Tele2 нашла ярких и интересных героев, с которыми во время трансляций смогут познакомиться гости.

Tele2 обновила раздел «Кинозал»: в медиатеке появились 24 фильма и сериала с высоким рейтингом и столько же музыкальных концертов. Лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнили новыми материалами от просветительского проекта Arzamas, Института «Стрелка»,

В тренажерном зале домашние тренировки дополнились занятиями на свежем воздухе от фитнес-инструкторов проекта Pro Trener. Чтобы гостям дома Tele2 было удобно, в расписании предусмотрели утренние и вечерние тренировки.

С момента открытия в «Доме по другим правилам» прошло 52 прямых трансляций: участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом, учились управлять личными финансами, смотрели лекции по истории искусства. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

В «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

ИСТОЧНИК KP.RU