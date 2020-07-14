2020-07-14T09:53:37+03:00
Общество

Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России

Оператор обновил digital-пространство новыми маршрутами
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 продолжает проект «Дом по другим правилам». Оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

В первую очередь посетители «Дома по другим правилам» отправятся в виртуальное путешествие по Ростову-на-Дону. Исторический центр донской столицы – Центральный рынок, или Старый базар. Он существует с момента основания Ростова-на-Дону и сейчас является не только местом торговли, но и одной из главных туристических достопримечательностей города. Гастрономическую экскурсию по Старому базару специально для гостей онлайн-дома Tele2 провели ростовские рестораторы Вадим Калинич и Аскар Ермагамбетов. Также они показали, как выбирать лучшие продукты и готовить из них летние блюда. Запись экскурсии также можно увидеть на платформе оператора.

Из Ростова-на-Дону посетители «Дома по другим правилам» отправятся в Нижний Новгород. Потом – в Казань, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В каждом городе Tele2 нашла ярких и интересных героев, с которыми во время трансляций смогут познакомиться гости.

Tele2 обновила раздел «Кинозал»: в медиатеке появились 24 фильма и сериала с высоким рейтингом и столько же музыкальных концертов. Лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнили новыми материалами от просветительского проекта Arzamas, Института «Стрелка»,

В тренажерном зале домашние тренировки дополнились занятиями на свежем воздухе от фитнес-инструкторов проекта Pro Trener. Чтобы гостям дома Tele2 было удобно, в расписании предусмотрели утренние и вечерние тренировки.

С момента открытия в «Доме по другим правилам» прошло 52 прямых трансляций: участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом, учились управлять личными финансами, смотрели лекции по истории искусства. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

В «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России
Житель Удмуртии убил мать-инвалида
Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 14 июля: двое человек скончались и 46 новых случаев заражения
Ребенок-инвалид из Удмуртии получил лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки
Цены на бензин выросли в Удмуртии
«Отдохнул»: ижевчанин попался на удочку мошенников при бронировании номера в санатории
Депутат Госдумы предложил многодетным семьям с детьми до 3-х лет предоставлять нянь
Новый плавучий остров появился на ижевском пруду
Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие в отношении односельчанки
В домах у УдГУ в Ижевске на две недели отключат горячую воду
Молодые специалисты «Ижстали» представили новаторские разработки
Двоих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
18-летнего ижевчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
В ближайшее время местами по Удмуртии ожидаются грозы
11-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе Удмуртии
С 13 июля в Удмуртии введут рекомендательный масочный режим
Пресс-служба ИПОПАТ о работе в жару: «На предприятии следят за самочувствием кондукторов»
Почти 100 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии
На участке по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
7 пешеходных дорожек отремонтируют в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения
Более 300 родителей в Удмуртии не могут получить выплаты на детей из-за расхождений в данных
Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина
Погода в Ижевске 13 июля 2020 года: жара до +30 градусов