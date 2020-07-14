2020-07-14T14:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 14 июля в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 840

Можга - 242

Алнашский район - 123

Завьяловский район - 129

Малопургинский район - 59

Глазов - 44

Воткинский район - 33

Балезинский район - 49

Можгинский район - 44

Граховский район - 25

Увинский район - 20

Сарапул - 47

Глазовский район - 14

Сарапульский район - 22

Ярский район - 11

Воткинск - 16

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 25

Кезский район - 22

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 8

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 5

Селтинский район – 4

Вавожский район - 23

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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