Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 14 июля в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 840
Можга - 242
Алнашский район - 123
Завьяловский район - 129
Малопургинский район - 59
Глазов - 44
Воткинский район - 33
Балезинский район - 49
Можгинский район - 44
Граховский район - 25
Увинский район - 20
Сарапул - 47
Глазовский район - 14
Сарапульский район - 22
Ярский район - 11
Воткинск - 16
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район - 25
Кезский район - 22
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 8
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 5
Селтинский район – 4
Вавожский район - 23
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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