«Удмуртнефть» помогает с ремонтом детских садов республики

15 Июль 2020 2020-07-15T10:11:41+03:00

С 2006 года компания направила на реализацию социальных проектов более миллиарда рублей

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Ежегодно «Удмуртнефть» направляет средства на развитие школ, детских садов, интернатов и детских домов республики.

Особое внимание уделяется старым дошкольным учреждениям. Так, в детском саду № 9 г. Ижевска, которому уже 82 года, благодаря нефтяникам проведен ремонт входной группы и заменены 15 окон в одном из корпусов. А в детскому саду № 285 по ул. Ленина «Удмуртнефть» помогла с ремонтом кровли и фасада. Еще в трех садах Ижевска № 253, 194 и 43 в прошлом году обновлены системы освещения.

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Помогает предприятие и дошкольным учреждениям в районах республики. Так, на средства нефтяников был проведен ремонт детских садов в д. Большая Венья Завьяловского района и в с. Сигаево Сарапульского района, в Воткинске в д/с №15 переоборудованы помещения для пребывания детей-инвалидов.

С 2006 года «Удмуртнефть» направила на реализацию республиканских социальных проектов более 1 млрд рублей.

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU