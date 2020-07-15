2020-07-15T14:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 15 июля в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба во «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировано в Можге и Глазове, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 855

Можга - 245

Алнашский район - 123

Завьяловский район - 134

Малопургинский район - 60

Глазов - 47

Воткинский район - 33

Балезинский район - 49

Можгинский район - 44

Граховский район - 25

Увинский район - 20

Сарапул - 56

Глазовский район - 15

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 16

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 26

Кезский район - 22

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 10

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район – 4

Вавожский район - 24

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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