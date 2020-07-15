Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 15 июля в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба во «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировано в Можге и Глазове, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 855
Можга - 245
Алнашский район - 123
Завьяловский район - 134
Малопургинский район - 60
Глазов - 47
Воткинский район - 33
Балезинский район - 49
Можгинский район - 44
Граховский район - 25
Увинский район - 20
Сарапул - 56
Глазовский район - 15
Сарапульский район - 23
Ярский район - 11
Воткинск - 16
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район - 26
Кезский район - 22
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 10
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район – 4
Вавожский район - 24
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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