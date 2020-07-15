Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 15 июля 2020 года: 43 новых случая заражения и 15 выздоровевших

15 Июль 2020 2020-07-15T10:10:03+03:00

Рассказываем о статистике за сутки

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На утро 15 июля в Удмуртии зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 5 жителей Завьяловского района, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском районах, по 3 случая - в Можге и Глазове, - говорится в сообщении.

За сутки 15 человек выздоровели, их выписали. Всего на 15 июля в Удмуртии зарегистрировано 1 923 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 1 396 человек выздоровели. 35 летальных случаев. Состояние заболевших: 417 в удовлетворительном состоянии, 59 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU