2020-07-16T10:26:49+03:00
Общество

«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

Это произошло в Глазове
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ОСВОД в УдмуртииФото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
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15 июля в Глазове (Удмуртия) спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- На городском пляже отдыхала компания мужчин 30-35 лет, одному из них стало плохо - он махал руками и начал захлебываться, его товарищ начал звать спасателей. Мужчину вытащили из воды и оказали первую помощь, - говорится в сообщении.

После прибытия скорой помощи мужчину передали врачам.

Напомним, общественный спасательный пост ОСВОД в г. Глазове открыт с 9 июня на муниципальном пляже города на реке Чепца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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