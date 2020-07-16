«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

16 Июль 2020 2020-07-16T10:26:49+03:00

Это произошло в Глазове

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15 июля в Глазове (Удмуртия) спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- На городском пляже отдыхала компания мужчин 30-35 лет, одному из них стало плохо - он махал руками и начал захлебываться, его товарищ начал звать спасателей. Мужчину вытащили из воды и оказали первую помощь, - говорится в сообщении.

После прибытия скорой помощи мужчину передали врачам.

Напомним, общественный спасательный пост ОСВОД в г. Глазове открыт с 9 июня на муниципальном пляже города на реке Чепца.

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ИСТОЧНИК KP.RU