«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
15 июля в Глазове (Удмуртия) спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.
- На городском пляже отдыхала компания мужчин 30-35 лет, одному из них стало плохо - он махал руками и начал захлебываться, его товарищ начал звать спасателей. Мужчину вытащили из воды и оказали первую помощь, - говорится в сообщении.
После прибытия скорой помощи мужчину передали врачам.
Напомним, общественный спасательный пост ОСВОД в г. Глазове открыт с 9 июня на муниципальном пляже города на реке Чепца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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