Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде
14 июля ижевчанин получил черепно-мозговую травму, искупавшись в неположенном месте. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и наложили повязку. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе города.
Мужчину передали бригаде скорой помощи.
- Никогда не купайтесь и не ныряйте в неподготовленных и запрещенных местах, - напомнили правила отдыха на воде спасатели.
Напомним, ранее еще один молодой человек получил черепно-мозговую травму из-за купания в неположенном месте. https://www.izh.kp.ru/online/news/3941685/
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ИСТОЧНИК KP.RU
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