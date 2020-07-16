Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде

16 Июль 2020 2020-07-16T06:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

14 июля ижевчанин получил черепно-мозговую травму, искупавшись в неположенном месте. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и наложили повязку. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе города.

Мужчину передали бригаде скорой помощи.

- Никогда не купайтесь и не ныряйте в неподготовленных и запрещенных местах, - напомнили правила отдыха на воде спасатели.

Напомним, ранее еще один молодой человек получил черепно-мозговую травму из-за купания в неположенном месте. https://www.izh.kp.ru/online/news/3941685/

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска

Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля

ИСТОЧНИК KP.RU