2020-07-16T17:15:39+03:00
Общество

За неделю в Удмуртии на воде было спасено три человека

Это произошло в Сарапуле, Камбарке и Глазове
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии с начала недели на воде было спасено три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, первый случай произошел в Сарапуле. 14 июля сотрудники пожарно-спасательной части города патрулировали берег реки Кама. К ним подбежали две женщины и сообщили, что неподалеку на берегу лежит мужчина без сознания. Спасатели вызвали скорую помощь и оказали первую помощь мужчине. Позже выяснилось, что на берег мужчину 21-летний очевидец.

Еще одно спасение произошло в Камбарке. Днем 15 июля в 300 метрах от берега у почти затонувшей лодки пытался спастись 11-летний ребенок. Прибывшие на место спасатели забрали мальчика на своей лодке и доставили к берегу. Позже выяснилось, что мальчик на лодке решил проверить сети.

Также 15 июля в Глазове очевидец спас мужчину в бессознательном состоянии. Сам спасатель считает, что пострадавший вместе с друзьями решил переплыть реку. Товарищи задуманное реализовали. Возможно не хватило сил или стало плохо. Спасенного передали скорой помощи.

Жителей Удмуртии просят соблюдать правила поведения на водоемах, быть аккуратными и плавать только в оборудованных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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