2020-07-16T10:43:53+03:00
Происшествия

65-летний житель Удмуртии пошел купаться пьяным и утонул

Его тело обнаружено 15 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления 65-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 15 июля днем в реке Кылт в Вовожском районе обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, он пошел купаться в состоянии опьянения и утонул, - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление напоминает, что большинство несчастных случаев на воде происходит на «диких», не оборудованных для купания пляжах, нередко этому предшествует употребления алкоголя. Жителей просят соблюдать правила поведения на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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