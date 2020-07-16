65-летний житель Удмуртии пошел купаться пьяным и утонул

16 Июль 2020 2020-07-16T10:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления 65-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 15 июля днем в реке Кылт в Вовожском районе обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, он пошел купаться в состоянии опьянения и утонул, - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление напоминает, что большинство несчастных случаев на воде происходит на «диких», не оборудованных для купания пляжах, нередко этому предшествует употребления алкоголя. Жителей просят соблюдать правила поведения на воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.

- И снова – купание в неположенном месте. И снова – черепно-мозговая травма у ижевчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU