Переход ижевского садика №232 в собственность города не отразится на детях

17 Июль 2020 2020-07-17T06:32:08+03:00

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Процесс передачи здания детского сада №232 от прежнего собственника в собственность города никак не повлияет на детей и педагогический коллектив. Об этом заявили в Управлении образования Администрации Ижевска.

- Период передачи детского сада № 232 в муниципальную собственность на детях и сотрудниках никак не отразится. Дети будут продолжать ходить в свой детский сад, в свои группы, а сотрудники работать на своих местах, - говорится в сообщении.

Также в городской администрации подчеркнули, что для родителей период передачи также будет незаметен. Договоры о предоставлении услуг дошкольного образования будут заключены с новым юридическим лицом сразу после передачи здания в собственность муниципалитета.

Напомним, волнение среди родителей и воспитателей началось в связи с тем, что прежний собственник был вынужден выставить здание садика на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU