Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

17 Июль 2020 2020-07-17T13:54:11+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 17 июля в Удмуртии зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе (д. Верх-Люкино, п. Балезино), 2 жителей Глазовского района (д. Адам и д. Кожиль), по одному случаю в Алнашском (д. Ляли), Игринском (п. Игра), Кезском (п. Кез) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 908

Можга - 249

Алнашский район - 124

Завьяловский район - 139

Малопургинский район - 60

Глазов - 50

Воткинский район - 33

Балезинский район - 52

Можгинский район - 46

Граховский район - 25

Увинский район - 21

Сарапул - 60

Глазовский район - 17

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 27

Кезский район - 23

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 10

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU