Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 17 июля в Удмуртии зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе (д. Верх-Люкино, п. Балезино), 2 жителей Глазовского района (д. Адам и д. Кожиль), по одному случаю в Алнашском (д. Ляли), Игринском (п. Игра), Кезском (п. Кез) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 908
Можга - 249
Алнашский район - 124
Завьяловский район - 139
Малопургинский район - 60
Глазов - 50
Воткинский район - 33
Балезинский район - 52
Можгинский район - 46
Граховский район - 25
Увинский район - 21
Сарапул - 60
Глазовский район - 17
Сарапульский район - 23
Ярский район - 11
Воткинск - 17
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район - 27
Кезский район - 23
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 10
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район - 4
Вавожский район - 26
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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