Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших

17 Июль 2020 2020-07-17T09:30:47+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2006 человек с коронавирусом

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В Удмуртии на утро 17 июля зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба региона.

- Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Глазовского района, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе, по одному случаю в Алнашском, Игринском, Кезском районах, - говорится в сообщении.

За сутки выписали 15 человек. Всего на 17 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 006 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 1 420 человек выздоровели, 35 летальных случаев. Состояние заболевших: 467 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 17 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU