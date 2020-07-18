В результате столкновения двух «легковушек» и фуры на трассе Удмуртии погиб человек

18 Июль 2020 2020-07-18T14:56:42+03:00

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18 июля на 10 километре автодороги «Воткинск-Чайковский» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, по предварительным данным, водитель машины «Фольксваген Поло» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «Ниву» и фуру. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» - 40-летний мужчина погиб на месте.

Фото: Максим Вахрамеев

Также в «легковушке» были дети 14 и 9 лет, они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ГИБДД по Удмуртии напоминает водителям о необходимости сохранять внимательность на дороге, следить за дорожной обстановкой и двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU