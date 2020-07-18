2020-07-18T14:33:59+03:00
Общество

«Плыви! Не притворяйся!»: спасатели Удмуртии достали из воды женщину, которой стало плохо

Это произошло 16 июля в Пирогово
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ОСВОД в УдмуртииФото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
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16 июля на пруду в Пирового (Удмуртия) спасатели-осводовцы спасли тонущую женщину, которая была в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- Около 12:40 40-летние мужчина и женщина в состоянии опьянения решили переплыть пруд. На середине водоема женщине стало плохо, а мужчина поплыл дальше и говорил, чтобы она не притворялась. Осводовцы, которые дежурили на противоположном берегу бросились на помощь, вытащили женщину на берег, оказали первую помощь, - говорится в сообщении.

Всего за этот летний сезон осводовцы спасли 12 человек и половина из них были в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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