16-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
16-летнего подростка разыскивают в Удмуртии. Смирнов Илья ушел из дома (Ижевск, улица Дзержинского) в неизвестном направлении еще 10 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
На вид мальчику 15 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы короткие, темно-русые. Был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.
Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи Смирнова, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Внимание! Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»