19 Июль 2020 2020-07-19T08:38:18+03:00

Он ушел из дома еще 10 июля

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16-летнего подростка разыскивают в Удмуртии. Смирнов Илья ушел из дома (Ижевск, улица Дзержинского) в неизвестном направлении еще 10 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

На вид мальчику 15 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы короткие, темно-русые. Был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи Смирнова, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU