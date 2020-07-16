2020-07-16T07:43:45+03:00
Общество

Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии

Она пропала еще 3 июля
Анастасия Волкова
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ФОТО: поисково-спасательный отряд «Регион 18»ФОТО: поисково-спасательный отряд «Регион 18»
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Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии. Козлова Александра Андреевна ушла из дома (Ижевск, улица Баранова) еще 3 июля в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

31-летняя девушка была одета в светло-серую футболку с изображением совы и серые спортивные штаны. Рост Александры 163 сантиметра, волосы русые, глаза голубые, она худощавого телосложения. На лице пропавшей набита татуировка в виде папоротника, также есть татуировки на теле.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Козловой Александры, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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