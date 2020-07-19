2020-07-19T13:23:57+03:00
Коронавирус Covid-19

48-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии

Всего в регионе зарегистрировано 37 летальных случаев
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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19 июля стало известно, что в Удмуртии скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом – 48-летний мужчина. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Таким образом, число летальных случаев достигло цифры 37. Всего же в республике коронавирус нашли у 2 079 человек. Сегодня из них 514 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 67 - средней степени тяжести, 13 - в тяжелом состоянии. 1448 жителей уже выздоровели.

- Всего в Удмуртии провели 171 472 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 423, - резюмировали в Оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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