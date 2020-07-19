Еще 35 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

19 Июль 2020 2020-07-19T09:00:24+03:00

Таким образом, общее число заболевших достигло отметки в 2079 человек

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На утро 19 июля в Удмуртии зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Оперштаб.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Мало-Пургинского района. По одному новому случая зафиксировали в Воткинском, Балезинском, Можгинском районах и Сарапуле.

Таким образом, общее число заболевших достигло отметки в 2079 человек. Из них – 1448 пациентов выздоровели, 37 – умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU