Еще 35 жителей Удмуртии заразились коронавирусом
На утро 19 июля в Удмуртии зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Мало-Пургинского района. По одному новому случая зафиксировали в Воткинском, Балезинском, Можгинском районах и Сарапуле.
Таким образом, общее число заболевших достигло отметки в 2079 человек. Из них – 1448 пациентов выздоровели, 37 – умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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