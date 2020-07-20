Ремонт стадиона «Локомотив» в Ижевске будет проходить в три этапа

20 Июль 2020 2020-07-20T07:15:43+03:00

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Реконструкция стадиона «Локомотив» в Ижевске пройдет в три этапа. Первый этап планируют завершить осенью 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Проектная документация по первому и второму этапу уже разработана, получено положительное заключение экспертизы по первому этапу. В ближайшее время к нам поступят деньги от РЖД, и мы начнем выполнять первый этап, который планируем закончить осенью 2020 года, - отметил первый замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Денис Парахин.

По словам главы Ленинского района Рамиля Гайнуллина, на первом этапе реконструкции будут сделаны футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий. На втором этапе начнется строительство двух спортивных площадок, трибуны на 500 мест, хоккейной коробки и освещение стадиона. На третьем этапе - ремонт административно-бытового корпуса, гаража и строительство универсальной игровой площадки.

Общая стоимость работ оценивается в 100 млн рублей. Первые два этапа – по 30 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU