У водителей Ижевска проверят тонировку машин

20 Июль 2020 2020-07-20T06:52:21+03:00

Мероприятие пройдет с 20 по 30 июля

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В Ижевске пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- С 20 по 30 июля у водителей проверят уровень затонированности машин. Целью мероприятия является стабилизация аварийности, предупреждение и пресечение нарушений ПДД связанных с управлением машиной, светопропускание стекол которой не соответствует требованиям технического регламента, - говорится в сообщении.

Водителям напоминают, что затонированная машина создает угрозу безопасности дорожного движения, ухудшает видимость ночью и в плохую погоду, и может стать причиной ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU