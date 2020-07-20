У водителей Ижевска проверят тонировку машин
В Ижевске пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- С 20 по 30 июля у водителей проверят уровень затонированности машин. Целью мероприятия является стабилизация аварийности, предупреждение и пресечение нарушений ПДД связанных с управлением машиной, светопропускание стекол которой не соответствует требованиям технического регламента, - говорится в сообщении.
Водителям напоминают, что затонированная машина создает угрозу безопасности дорожного движения, ухудшает видимость ночью и в плохую погоду, и может стать причиной ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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