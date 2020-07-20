2020-07-20T11:00:38+03:00
Общество

По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа

На участке пройдет строительство сетей водоснабжения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске по улице Софьи Ковалевской с 20 июля ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 08:00 20 июля по 23:59 26 августа ограничено движение по проезжей части дороги ул. С. Ковалевской в связи со строительством сетей водоснабжения и водоотведения, - говорится в сообщении.

Ограничение движения будет проводится в несколько этапов:

- 1-й этап - от перекрестка ул. С. Ковалевской с ул. Шишкина до въезда во двор дома № 6 по ул. С. Ковалевской с 08:00 20 июля до 23:59 28 июля и с 08:00 12 августа до 23:59 13 августа.

-2-й этап - от въезда во двор дома № 6 по ул. С. Ковалевской до въезда во двор дома № 2 по ул. С. Ковалевской с 08:00 29 июля до 23:59 4 августа и с 08:00 14 августа до 23:59 15 августа.

- 3-й этап - от въезда во двор дома № 2 по ул. С. Ковалевской до перекрестка ул. С. Ковалевской с ул. Авангардная с 08:00 5 августа до 23:59 11 августа и с 08:00 16 августа до 23:59 17 августа.

Далее на тех же участках восстановят асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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