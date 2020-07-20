2020-07-20T10:00:09+03:00
Происшествия

В выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили 1,6 млн рублей

На данный момент по ряду фактов хищения возбуждены уголовные дела
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

У жителей Удмуртии за выходные похитили 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, у 56-летней ижевчанки было похищено 550 тысяч рублей под предлогом предотвращения незаконного перевода, она по указаниям перевела деньги на чужой счет. Таким же способом похищены средства от 23 до 290 тысяч рублей еще у нескольких жителей.

33 тысячи рублей было похищено у 42-летней ижевчанки, которая хотела купить собаку.

На данный момент по ряду фактов хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, по остальным фактам проводится проверка.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коммунальщики ликвидируют последствия ночной грозы. Узнали, сколько обращений поступило в диспетчерскую службу за сутки.

- Рассказываем, сколько пациентов эвакуировали с помощью санавиации в Удмуртии за год.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся
В выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили 1,6 млн рублей
За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 20 июля: 32 новых случая заражения и 3 жертвы вируса
Ремонт стадиона «Локомотив» в Ижевске будет проходить в три этапа
У водителей Ижевска проверят тонировку машин
За год в Удмуртии эвакуировали 237 пациентов с помощью санавиации
Погода в Ижевске 20 июля: местами дожди и грозы
Сельхозпредприятию в Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел
Поисковики Удмуртии обнаружили пропавшего дедушку погибшим
48-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
Подарок врачам: на стене ижевской больницы распустились цветы
Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии
Баня и «покушать»: как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева восстанавливается после тренировок?
Еще 35 жителей Удмуртии заразились коронавирусом
16-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Сотрудник исправительной колонии Удмуртии спас женщину из горящего дома
В результате столкновения двух «легковушек» и фуры на трассе Удмуртии погиб человек
«Плыви! Не притворяйся!»: спасатели Удмуртии достали из воды женщину, которой стало плохо
Школа №16 Ижевска стала лауреатом российского конкурса «Лучшие 1000 школ»
Движение по мосту в Сарапуле возобновили 18 июля