В выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили 1,6 млн рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T10:00:09+03:00

На данный момент по ряду фактов хищения возбуждены уголовные дела

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У жителей Удмуртии за выходные похитили 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, у 56-летней ижевчанки было похищено 550 тысяч рублей под предлогом предотвращения незаконного перевода, она по указаниям перевела деньги на чужой счет. Таким же способом похищены средства от 23 до 290 тысяч рублей еще у нескольких жителей.

33 тысячи рублей было похищено у 42-летней ижевчанки, которая хотела купить собаку.

На данный момент по ряду фактов хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, по остальным фактам проводится проверка.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU