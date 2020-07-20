Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 20 июля в Удмуртии зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю в Глазове и Глазовском районе
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 961
Можга - 252
Алнашский район - 125
Завьяловский район - 162
Малопургинский район - 60
Глазов - 51
Воткинский район - 34
Балезинский район - 60
Можгинский район - 47
Граховский район - 25
Увинский район - 21
Сарапул - 64
Глазовский район - 18
Сарапульский район - 23
Ярский район - 11
Воткинск - 17
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 11
Игринский район - 27
Кезский район - 24
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 10
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район - 4
Вавожский район - 26
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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