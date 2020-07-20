Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

20 Июль 2020 2020-07-20T15:49:32+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 20 июля в Удмуртии зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю в Глазове и Глазовском районе

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 961

Можга - 252

Алнашский район - 125

Завьяловский район - 162

Малопургинский район - 60

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 60

Можгинский район - 47

Граховский район - 25

Увинский район - 21

Сарапул - 64

Глазовский район - 18

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 11

Игринский район - 27

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 10

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU