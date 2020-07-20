Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 20 июля: 32 новых случая заражения и 3 жертвы вируса

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В Удмуртии на 20 июля зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю в Глазове и Глазовском районе, - говорится в сообщении.

За сутки скончались три человека с подтвержденным анализом на вирус. Всего на 20 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 448 человек выздоровели. 40 летальных случаев. Состояние заболевших: 541 в удовлетворительном состоянии, 71 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии.

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