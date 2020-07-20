Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку

20 Июль 2020 2020-07-20T16:38:58+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя. Он подозревается в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 19 июля в доме села Каракулино обнаружены супруги – 66-летняя женщина и 72-летний мужчина с телесными повреждениями в области головы. По данным следствия, днем 19 июля 15-летний подозреваемый пришел к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему понадобились для того, чтобы выехать погулять. Подросток ударил молотком по голове пенсионеров, забрал деньги – 850 рублей и скрылся, - говорится в сообщении.

На данный момент супругам оказывается медпомощь в Ижевске. Злоумышленник был задержан в тот же день. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Следователь готовит материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU