2020-07-20T16:38:58+03:00
Происшествия

Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку

Пожилой паре на данный момент оказывается медпомощь
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя. Он подозревается в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 19 июля в доме села Каракулино обнаружены супруги – 66-летняя женщина и 72-летний мужчина с телесными повреждениями в области головы. По данным следствия, днем 19 июля 15-летний подозреваемый пришел к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему понадобились для того, чтобы выехать погулять. Подросток ударил молотком по голове пенсионеров, забрал деньги – 850 рублей и скрылся, - говорится в сообщении.

На данный момент супругам оказывается медпомощь в Ижевске. Злоумышленник был задержан в тот же день. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Следователь готовит материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Три светофора появятся на трассах Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха
Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами
Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку
Три светофора появятся на трассах Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии
По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся