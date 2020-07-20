2020-07-20T16:24:25+03:00
Общество

Три светофора появятся на трассах Удмуртии

Все объекты установят на деньги из республиканского бюджета
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии до конца года появится еще три светофора. Об этом сообщает пресс-служба минтранс республики.

- По результатам анализа аварийной обстановки и обращениям граждан, светофоры будут установлены: на перекрестке дороги Ижевск – Аэропорт (Завьялово). Срок установки по контракту – 30 ноября 2020 года. На перекрестке автодорог Глазов – Юкаменское и объездная Глазова. В данное время идет разработка проекта. Сроки установки конец 2020 – начало 2021 года. На перекрестке объездной вокруг Воткинска и улицы Пугачева. В данное время идет разработка проекта. Сроки установки конец 2020 – начало 2021 года, - говорится в сообщении.

Все светофоры будут устанавливать на деньги из республиканского бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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