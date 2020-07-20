Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска

20 Июль 2020 2020-07-20T16:50:59+03:00

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С 21 июля по 3 августа в микрорайонах Центральной площади, Вечного огня, филармонии и стадиона «Зенит» в Ижевске отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, в связи с очередным этапом гидравлических испытаний воды не будет в домах по адресам:

- 50 лет Октября 6а, 15, 21;

- Базисная 13, 13а, 17, 31а;

- Бородина 19, 21, 25;

- Зенитная 5а, 9, 9а, 11;

- К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272; Коммунаров 224, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;

- Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9;

- Красногеройская 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111а;

- Ленина 75, 77, 77а, 79, 81;

- Лихвинцева 25, 76;

- Наговицына 2, 4, 6, 8, 10;

- Парковая 1, 3, 7, 9;

- Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243;

- Свободы 228;

- Советская 43, 45, 49, 66;

- пер.Спартаковский 2;

- Тельмана 12, 14, 16

- Удмуртская 247, 247а, 247б, 247в, 247г, 249, 252а, 264а, 264б, 266, 268, 272, 366;

- Фронтовая 2,4;

- пер.Широкий 36, 38, 40.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU