2020-07-21T08:21:35+03:00
Общество

Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей

Сервис доступен на сайте интернет-системы «Ижкард.ру» и в мобильном приложении на платформах iOS и Android
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Датабанк стал участником Системы быстрых платежей. Сервис доступен на сайте интернет-системы «Ижкард.ру» и в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

Теперь клиенты Датабанка смогут бесплатно и мгновенно совершать денежные переводы по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы. Для этого необходимо указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка банков-участников. Транзакции будут осуществляться моментально и круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Новый сервис позволяет отправлять и получать деньги за считанные секунды, в том числе между своими счетами, открытыми в разных банках. Комиссия за перевод в Системе быстрых платежей не взимается, при этом сумма одного перевода не может превышать 600 тыс.руб.

- В этом году Датабанку исполняется 30 лет и на протяжении такого немалого срока мы непрерывно совершенствуем технологии обслуживания, онлайн-сервисы и продуктовую линейку. Благодаря подключению к СБП нашим клиентам станет удобнее и выгоднее пользоваться банковскими картами и обслуживать кредиты через дистанционные сервисы, – комментирует Андрей Пономарев, директор АО «Датабанк».

Подробнее о переводах в Системе быстрых платежей на сайте.

АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646

426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.

http://www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91

*айос, андроид

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей
Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта
Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии
Депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий вице-спикера Гордумы Ижевска
Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе
Погода в Ижевске 21 июля: до +26 градусов и ливни
По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха
Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами
Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку
Три светофора появятся на трассах Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии
По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся