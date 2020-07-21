Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей

21 Июль 2020 2020-07-21T08:21:35+03:00

Сервис доступен на сайте интернет-системы «Ижкард.ру» и в мобильном приложении на платформах iOS и Android

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Датабанк стал участником Системы быстрых платежей. Сервис доступен на сайте интернет-системы «Ижкард.ру» и в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

Теперь клиенты Датабанка смогут бесплатно и мгновенно совершать денежные переводы по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы. Для этого необходимо указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка банков-участников. Транзакции будут осуществляться моментально и круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Новый сервис позволяет отправлять и получать деньги за считанные секунды, в том числе между своими счетами, открытыми в разных банках. Комиссия за перевод в Системе быстрых платежей не взимается, при этом сумма одного перевода не может превышать 600 тыс.руб.

- В этом году Датабанку исполняется 30 лет и на протяжении такого немалого срока мы непрерывно совершенствуем технологии обслуживания, онлайн-сервисы и продуктовую линейку. Благодаря подключению к СБП нашим клиентам станет удобнее и выгоднее пользоваться банковскими картами и обслуживать кредиты через дистанционные сервисы, – комментирует Андрей Пономарев, директор АО «Датабанк».

Подробнее о переводах в Системе быстрых платежей на сайте.

АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646

426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.

http://www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91

*айос, андроид

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ИСТОЧНИК KP.RU