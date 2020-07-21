2020-07-21T08:34:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая

Рассказываем об актуальной статистике
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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На утро 21 июля в Удмуртии зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском и Камбарском районах, по одному случаю - в Глазовском и Балезинском районах, - говорится в сообщении.

За сутки скончались еще два человека с подтвержденным анализом на вирус, 44 человека выписали. Состояние заболевших: 537 в удовлетворительном состоянии, 56 - средней степени тяжести, 15 в тяжелом состоянии.

Всего на 21 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 142 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 1 492 человека выздоровели, 42 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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