Двух моряков из Ижевска, обвиняемых в перевозке нелегалов, приговорили к 253 годам лишения свободы в Греции
В январе «Комсомолка» рассказывала о двух жителях Ижевска, которых обвинили в перевозке нелегалов и торговле людьми в Греции. Они уехали на заработки - перевозили туристов. Но в итоге ижевчане стали жертвами черных работодателей. Выяснилось, что «туристы» - на самом деле нелегальные мигранты в Евросоюз.
Ижевчан содержали в афинской тюрьме Коридаллос. Недавно над ними состоялся суд. Мужчины получили от 7 до 12 лет лишения свободы за каждого перевезенного мигранта, сообщает ТАСС (16+). Приговор - 253 года лишения свободы. Моряки не признали вину.
- При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников, - цитирует ТАСС вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
В подобной ситуации оказались еще около 20 россиян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Рейс в один конец: двоих ижевчан держат в греческой тюрьме по подозрению в работорговле
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»