2020-07-22T07:34:53+03:00
Происшествия

Двух моряков из Ижевска, обвиняемых в перевозке нелегалов, приговорили к 253 годам лишения свободы в Греции

Они думали, что перевозят туристов
Анастасия Захарова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В январе «Комсомолка» рассказывала о двух жителях Ижевска, которых обвинили в перевозке нелегалов и торговле людьми в Греции. Они уехали на заработки - перевозили туристов. Но в итоге ижевчане стали жертвами черных работодателей. Выяснилось, что «туристы» - на самом деле нелегальные мигранты в Евросоюз.

Ижевчан содержали в афинской тюрьме Коридаллос. Недавно над ними состоялся суд. Мужчины получили от 7 до 12 лет лишения свободы за каждого перевезенного мигранта, сообщает ТАСС (16+). Приговор - 253 года лишения свободы. Моряки не признали вину.

- При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников, - цитирует ТАСС вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

В подобной ситуации оказались еще около 20 россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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