В «Удмуртнефти» внедряется программа для проектирования разработки месторождений

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В «Удмуртнефти» в рамках реализации стратегии цифровизации внедряется экспертно-аналитическая программа «РН-КИН».

С её помощью создаются цифровые информационные модели нефтепромыслов, в которых отображены данные о геологии и состоянии разработки подземной части месторождения, а также основные элементы инфраструктуры.

- Цифровые модели месторождений позволяют произвести более точную оценку существующих возможностей нефтепромыслов и сформировать эффективную производственную программу. Система не позволит пропустить какой-либо необходимый элемент обустройства месторождения, укажет на узкие места и неиспользованные резервы при текущей эксплуатации. Это позволяет минимизировать риски влияния человеческого фактора и повысить экономическую эффективность деятельности предприятия, - отметил Андрей Коровин, ведущий инженер сектора перспективного планирования ОАО «Удмуртнефть».

К 2022 году предполагается охватить цифровыми моделями всю существующую и перспективную инфраструктуру месторождений «Удмуртнефти».

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