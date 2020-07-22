«Уснул, а нога была на педали газа»: следователи завершили проверку по факту гибели жителя Удмуртии в сгоревшей машине

22 Июль 2020 2020-07-22T10:43:46+03:00

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В Удмуртии следователи завершили доследственную проверку по факту возгорания машины, в которой погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 15 мая на берегу пруда в Увинском районе загорелась машина «Рено Логан». В огне погиб владелец транспорта – 49-летний ижевчанин. В рамках проверки экспертизой установлено, что вероятной причиной возгорания явилось тепловое воздействие высоко нагретых поверхностей системы выпуска выхлопных газов машины. По показаниям жителей деревни, ночью с берега пруда доносился звук работающего двигателя, - говорится в сообщении.

Собранные материалы свидетельствуют о том, что пьяный мужчина уснул в машине, при этом его нога была на педали газа, что могло привести к возгоранию. В рамках проверки проведен комплекс необходимых мероприятий на установление обстоятельств.

В учетом полученных данных в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU