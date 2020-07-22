Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина

22 Июль 2020 2020-07-22T09:00:35+03:00

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В полицию Ижевска обратился 27-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что с банковского счета ижевчанина пытаются похитить деньги, чтобы этого избежать, нужно было назвать номер банковской карты и коды, которые придут в смс. После того, как потерпевший назвал цифры, с его счета списали 215 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции напоминают гражданам: ваши банковские счета остаются безопасными, пока их реквизиты известны только вам. Любые звонки с неизвестных номеров с сообщениями о попытках незаконных транзакций и других операций по вашему банковскому счету сами являются такими попытками. Их предотвращение в ваших силах: просто прекратите беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU