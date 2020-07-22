2020-07-22T09:00:35+03:00
Происшествия

Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В полицию Ижевска обратился 27-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что с банковского счета ижевчанина пытаются похитить деньги, чтобы этого избежать, нужно было назвать номер банковской карты и коды, которые придут в смс. После того, как потерпевший назвал цифры, с его счета списали 215 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции напоминают гражданам: ваши банковские счета остаются безопасными, пока их реквизиты известны только вам. Любые звонки с неизвестных номеров с сообщениями о попытках незаконных транзакций и других операций по вашему банковскому счету сами являются такими попытками. Их предотвращение в ваших силах: просто прекратите беседу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина
Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля: 31 новый случай и 47 выздоровевших
В «Удмуртнефти» внедряется программа для проектирования разработки месторождений
Двух моряков из Ижевска, обвиняемых в перевозке нелегалов, приговорили к 253 годам лишения свободы в Греции
Пенсионерку в Удмуртии подозревают в незаконном культивировании мака
Юрий Дудь рассказал, что он «болеет» за успехи ижевчанина, сыгравшего в сериале «Чики»
Погода в Ижевске 22 июля: грозы и ливни
Житель Удмуртии пытался с помощью арбалета передать телефоны в колонию
Половина россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок
С 31 июля в Удмуртии начнут штрафовать жителей за выгул собак вне спецплощадок
Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю
Жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение из-за кредитной задолженности
Приемочная комиссия приняла работы на переулке Студенческий в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За полгода в Ижевске задержано почти 1100 пьяных водителей
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей