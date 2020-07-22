Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина
В полицию Ижевска обратился 27-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что с банковского счета ижевчанина пытаются похитить деньги, чтобы этого избежать, нужно было назвать номер банковской карты и коды, которые придут в смс. После того, как потерпевший назвал цифры, с его счета списали 215 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции напоминают гражданам: ваши банковские счета остаются безопасными, пока их реквизиты известны только вам. Любые звонки с неизвестных номеров с сообщениями о попытках незаконных транзакций и других операций по вашему банковскому счету сами являются такими попытками. Их предотвращение в ваших силах: просто прекратите беседу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске.
- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»