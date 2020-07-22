Новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске оборудуют временно
В Ижевске новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького станет временной мерой. Об этом сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова.
- Эта мера временная она согласована с ГИБДД, с тем условием, что подземный пешеходный переход, который там есть, будет переведен в соответствии с ГОСТ по программе «Доступная среда», на благоустройство этого перехода нужна немалая сумма, только проект стоит 2,6 млн рублей. Администрация города берет минимум 2 года на привидение перехода в нормативное состояние, - отметила Анна Андреевна.
Также она рассказала, что новый переход будет оборудован стандартным светофором, то есть, уже к существующему на перекрестке, добавится секция для пешеходов. Он расположится на улице Максима Горького, а вот чтобы перейти улицу Кирова, нужно будет воспользоваться подземным переходом.
- Сейчас арендатор, который является балансодержателем, установил резиновые накладки, чтобы не было скользко зимой и установил более удобные, насколько это возможно, пандусы и перила, - рассказала Анна Сережникова.
Работы по оборудованию перехода будут завершены до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»