2020-07-22T15:34:11+03:00
Общество

Новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске оборудуют временно

Постановление об его организации опубликовали 17 июля
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького станет временной мерой. Об этом сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова.

- Эта мера временная она согласована с ГИБДД, с тем условием, что подземный пешеходный переход, который там есть, будет переведен в соответствии с ГОСТ по программе «Доступная среда», на благоустройство этого перехода нужна немалая сумма, только проект стоит 2,6 млн рублей. Администрация города берет минимум 2 года на привидение перехода в нормативное состояние, - отметила Анна Андреевна.

Также она рассказала, что новый переход будет оборудован стандартным светофором, то есть, уже к существующему на перекрестке, добавится секция для пешеходов. Он расположится на улице Максима Горького, а вот чтобы перейти улицу Кирова, нужно будет воспользоваться подземным переходом.

- Сейчас арендатор, который является балансодержателем, установил резиновые накладки, чтобы не было скользко зимой и установил более удобные, насколько это возможно, пандусы и перила, - рассказала Анна Сережникова.

Работы по оборудованию перехода будут завершены до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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