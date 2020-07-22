Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске
В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького появится регулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Организовать регулируемый пешеходный переход и обустроить подходные пути на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова. Установить на объекте светофоры, дорожные знаки и нанести соответствующую разметку, - говорится в постановлении.
Кстати, помните идею об обустройстве пешеходного перехода, которую подал главе Ижевска блогер Илья Варламов во время прогулки прошлой осенью? Этой осенью переход все-таки появится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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