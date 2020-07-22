Видеосервис Wink проведет прямую трансляцию со Дня Военно-Морского флота

22 Июль 2020 2020-07-22T18:11:33+03:00

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26 июля Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России. Помимо выступлений музыкантов на протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей - от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире. Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая соединяет прошлое и настоящее, представят в партнерстве с «Ростелекомом» исследователи и популяризаторы военно-морской истории - команда проекта World of Warships (партнеры эксклюзивного тарифного плана «Игровой» для онлайн-игроков, который предлагает «Ростелеком»).

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- Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России, - отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Подписчиков ждут Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и рок-музыканты.

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Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, концерты с 28 июля будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.

*Винк

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ИСТОЧНИК KP.RU