2020-07-22T12:47:49+03:00
Общество

Ночью с 22 на 23 июля в Удмуртии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Михаил РусановФото: Михаил Русанов
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В ночь на 23 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, выбирать места парковки и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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