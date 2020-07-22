Ночью с 22 на 23 июля в Удмуртии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

22 Июль 2020 2020-07-22T12:47:49+03:00

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В ночь на 23 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, выбирать места парковки и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU