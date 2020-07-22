2020-07-22T17:16:52+03:00
Общество

Были названы регионы с самым высоким уровнем заболевания алкоголизмом

За последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом. Данные приводит RT на русском.

Так, самый высокий уровень заболеваемости алкоголизмом в 2019 году был зафиксирован на Чукотке (275,9 случая на 100 тысяч населения), далее идет Ненецкий автономный округ (141,5 случай), Пензенская область (123,5 случаев) и Сахалинская область (116,6 случаев).

Самый низкий уровень заболевания зафиксирован в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1) и Краснодарском крае (13).

Относительно невысокий уровень отмечается в Ставропольском крае (19,7), Астраханской области (20,3), Москве (25,1) и Омской области (27,1).

За последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза. Так, в 2005 году он составил 147,4 случая на 100 тыс. населения, а в 2019-м — 48,3.

- Понятно, что в южных республиках, особенно тех, где исповедуют ислам — религию, которая предполагает контроль за употреблением психоактивных веществ, — в конечном итоге и демонстрируют соответствующие цифры, — пояснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

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- Есть и плюс в дождливой погоде. Например, в Удмуртии сняли запрет на посещение и въезд в леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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