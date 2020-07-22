Из-за дождей в Удмуртии сняли запрет на посещение лесов

22 Июль 2020 2020-07-22T16:53:42+03:00

Всего на 21 июля в республике зарегистрировано 14 лесных пожаров

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии из-за дождливой погоды было принято решение о снятии ограничений на посещение и въезд в леса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- За период запрета установили 87 предупредительных аншлагов и 51 шлагбаум, обустроили препятствия для въезда в леса общей протяженностью 261 км. Также провели более 170 патрулирований, в ходе которых выявили двух нарушителей, - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в случае возвращения жаркой погоды и высокой пожарной опасности ограничения могут вернуть.

Напомним, с 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В каком именно месте появится новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького и для чего его делают, узнала "Комсомолка".

- И вот опять в Ижевске прошел ливень и город затопило. Сейчас из-за скопления воды нет движения некоторого общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU