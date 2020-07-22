Из-за дождей в Удмуртии сняли запрет на посещение лесов
В Удмуртии из-за дождливой погоды было принято решение о снятии ограничений на посещение и въезд в леса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- За период запрета установили 87 предупредительных аншлагов и 51 шлагбаум, обустроили препятствия для въезда в леса общей протяженностью 261 км. Также провели более 170 патрулирований, в ходе которых выявили двух нарушителей, - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что в случае возвращения жаркой погоды и высокой пожарной опасности ограничения могут вернуть.
Напомним, с 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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