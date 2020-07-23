Туристам, посетившим Удмуртию, вернут компенсацию за поездку

23 Июль 2020 2020-07-23T12:39:47+03:00

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Туристам, которые посетят Удмуртию, вернут компенсацию за поездку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- 15 млрд рублей было выделено правительством России на поддержку внутреннего туризма. Эти деньги в том числе пойдут на компенсацию расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в регионах. Так, сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура, - говорится в сообщении.

По словам начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики Удмуртии Юлии Железняк, условия участия регионов в программе – туры не менее 5 ночей и оплата через российскую платежную систему «Мир».

- В республике свою деятельность осуществляют более 20 туроператоров, все они охотно отозвались на наш запрос. Предложения от 5 дней и более Удмуртия раньше не формировала, у нас большой популярностью пользовались так называемые туры выходного дня. С учетом новых условий сейчас разрабатываем новые предложения, - рассказал Юлия Железняк.

При исполнении всех условий туристы смогут получить компенсацию за поездки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей.

- При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч рублей - 10 тысяч вернут 15 тысяч рублей тем, у кого путевка обойдется в сумму более 75 тысяч рублей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU