Спасатели в Удмуртии подняли тело утонувшего мужчины

23 Июль 2020 2020-07-23T09:42:27+03:00

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В Удмуртии спасатели подняли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 22 июля от очевидцев поступило сообщение о том, что в Воткинском водохранилище в районе улицы Мира утонул человек. На месте спасатели обнаружили тело мужчины на поверхности акватории и на катере перевезли его на берег, - говорится в сообщении.

Еще один случай произошел тем же вечером. Мужчина плыл в сторону «Березовского пляжа» и был в 500 м от берега. То, что начинало темнеть и поднялся ветер его не смутило, мужчина хотел переплыть на другой берег. Спасатели забрали пловца на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU