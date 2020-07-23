Спасатели в Удмуртии подняли тело утонувшего мужчины
В Удмуртии спасатели подняли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- 22 июля от очевидцев поступило сообщение о том, что в Воткинском водохранилище в районе улицы Мира утонул человек. На месте спасатели обнаружили тело мужчины на поверхности акватории и на катере перевезли его на берег, - говорится в сообщении.
Еще один случай произошел тем же вечером. Мужчина плыл в сторону «Березовского пляжа» и был в 500 м от берега. То, что начинало темнеть и поднялся ветер его не смутило, мужчина хотел переплыть на другой берег. Спасатели забрали пловца на берег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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