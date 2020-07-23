Гроза в Ижевске уничтожила дом пожилой пары
22 июля в Ижевске прошла очередная гроза, которая оставила пару пенсионеров без крыши над головой. «Комсомолка» пообщалась с родственницей пострадавших.
Фото: Анна Вечер
- Молния попала в дом на улице Хмельницкого в районе железнодорожного вокзала, от чего он загорелся. В это время в доме были хозяева – пожилая женщина, муж-инвалид I группы и 18-летний внук. Почувствовали запах проводки, поднялась на второй этаж, но там был огонь уже. Бабушка успела только деда и документы собрать, - рассказала родственница Анна Вечер.
В результате сгорел второй этаж, испорчено все, что было в доме: бытовая техника, вещи, мебель. Сейчас пострадавшие находятся в доме без электричества и даже не могут приготовить еду. По словам родственницы, они ждут страховщика, но она уверена, что сумма выплаты будет небольшой.
Фото: Анна Вечер
Пенсионеры нуждаются в помощи, любая бытовая техника, вещи, мебель. Обращаться по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 67. Контактные телефоны: 89225020375 (Анна Вечер), 89501592991 (Людмила Николаевна, пострадавшая).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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