Гроза в Ижевске уничтожила дом пожилой пары

23 Июль 2020 2020-07-23T14:16:26+03:00

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22 июля в Ижевске прошла очередная гроза, которая оставила пару пенсионеров без крыши над головой. «Комсомолка» пообщалась с родственницей пострадавших.

Фото: Анна Вечер

- Молния попала в дом на улице Хмельницкого в районе железнодорожного вокзала, от чего он загорелся. В это время в доме были хозяева – пожилая женщина, муж-инвалид I группы и 18-летний внук. Почувствовали запах проводки, поднялась на второй этаж, но там был огонь уже. Бабушка успела только деда и документы собрать, - рассказала родственница Анна Вечер.

В результате сгорел второй этаж, испорчено все, что было в доме: бытовая техника, вещи, мебель. Сейчас пострадавшие находятся в доме без электричества и даже не могут приготовить еду. По словам родственницы, они ждут страховщика, но она уверена, что сумма выплаты будет небольшой.

Фото: Анна Вечер

Пенсионеры нуждаются в помощи, любая бытовая техника, вещи, мебель. Обращаться по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 67. Контактные телефоны: 89225020375 (Анна Вечер), 89501592991 (Людмила Николаевна, пострадавшая).

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ИСТОЧНИК KP.RU