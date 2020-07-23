2020-07-23T14:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 23 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировано в Можгинском и Завьяловском районах, у 2 жителей Глазовского района, по одному случаю в Игринском, Сарапульском районах и Можге.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1010

Можга - 254

Алнашский район - 126

Завьяловский район - 182

Малопургинский район - 61

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 49

Граховский район - 25

Увинский район - 24

Сарапул - 64

Глазовский район - 21

Сарапульский район - 24

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 14

Игринский район - 28

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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