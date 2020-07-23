Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 23 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.
Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировано в Можгинском и Завьяловском районах, у 2 жителей Глазовского района, по одному случаю в Игринском, Сарапульском районах и Можге.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1010
Можга - 254
Алнашский район - 126
Завьяловский район - 182
Малопургинский район - 61
Глазов - 51
Воткинский район - 34
Балезинский район - 61
Можгинский район - 49
Граховский район - 25
Увинский район - 24
Сарапул - 64
Глазовский район - 21
Сарапульский район - 24
Ярский район - 11
Воткинск - 17
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 14
Игринский район - 28
Кезский район - 24
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 12
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район - 4
Вавожский район - 26
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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