Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 23 июля: 29 новых случаев заражения и 49 выздоровевших
В Удмуртии на утро 23 июля зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировано в Можгинском и Завьяловском районах, у 2 жителей Глазовского района, по одному случаю в Игринском, Сарапульском районах и Можге, - говорится в сообщении.
При этом за сутки выздоровели 49 человек. Состояние заболевших: 492 в удовлетворительном состоянии, 55 средней степени тяжести, 25 в тяжелом состоянии.
Всего на 23 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 202 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 588 человек выздоровели, 42 летальных случая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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