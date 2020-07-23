Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 23 июля: 29 новых случаев заражения и 49 выздоровевших

23 Июль 2020 2020-07-23T08:20:29+03:00

Рассказываем об актуальной статистике за сутки

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В Удмуртии на утро 23 июля зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировано в Можгинском и Завьяловском районах, у 2 жителей Глазовского района, по одному случаю в Игринском, Сарапульском районах и Можге, - говорится в сообщении.

При этом за сутки выздоровели 49 человек. Состояние заболевших: 492 в удовлетворительном состоянии, 55 средней степени тяжести, 25 в тяжелом состоянии.

Всего на 23 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 202 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 588 человек выздоровели, 42 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU