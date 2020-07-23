Более 270 тысяч рублей с банковского счета ижевчанки похитили мошенники

23 Июль 2020 2020-07-23T15:19:50+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении с банковского счета крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что со счета женщины пытаются похитить деньги. Чтобы этого избежать женщине нужно было назвать номер банковской карты и код на обороте, а также установить на телефон приложение. После того, как она назвали данные, на ее имя был оформлен кредит на сумму более 136 тысяч рублей. Потом ей нужно было назвать коды, которые пришли в смс и после этого с карты были похищены все сбережения, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей.

УМВД России по г. Ижевску напоминает гражданам: ваши банковские счета остаются безопасными, пока их реквизиты известны только вам. Любые звонки с неизвестных номеров с сообщениями о попытках незаконных транзакций и других операций по вашему банковскому счету сами являются такими попытками. Их предотвращение в ваших силах: просто прекратите беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU