2020-07-23T17:07:51+03:00
Общество

«Она отощала даже торчали ребра»: собаке Бусе в Ижевске ищут хозяев

До этого у собаки было два хозяина
Ксения Аксенова
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Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790
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Когда Бусинка попала в руки учредитель ижевского отделения «Альянса защиты животных» Оксане Берестовой, она не смогла смотреть на нее без слез.

Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790

Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790

- Слезы на глаза навернулись, когда я увидела ее вживую. Не могу понять, как можно довести собаку до такого состояния, но факт есть факт. До этого у Буси было две хозяйки, первая через время подкинула ее своей сестре. У той своих животных много, поэтому Бусю она недокармливала и часто оставляла одну. Собака отощала – у нее торчат ребра, - рассказала Оксана Берестова.

Женщина сразу отвезла собаку к ветеринару, который рассказал, как кормить животное и лечить от ушного клеща. Сейчас Буся находится на передержке у спасателя животных Юлии.

Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790

Фото: Оксана Берестова, vk.com/id29235790

- Она очень ласковая. Забирая ее, думала, что она, боясь, может проявить какую-то агрессию. Но нет – она совсем не агрессивная. Она жила с детьми, не трогала их. Буся благодарна за каждую мелочь, заглядывает в глаза, виляет хвостиком. Конечно, сейчас ее настроение в разу лучше, - говорит Оксана.

Посмотрите на Бусю. Оцените – сможете ли вы отдать ей свою любовь? Если да, звоните по тел 8-909-053-38-60. Возможно, именно Бусинка станет вашим настоящим и самым преданным другом!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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