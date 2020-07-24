2020-07-24T11:17:03+03:00
Общество

В Удмуртии смогут вести удаленный мониторинг здоровья

Разработчики МегаФона запустили решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиник
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Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: по стране выросла потребность в удаленных консультациях. Теперь медицинские учреждения Удмуртии смогут предложить пациентам новую услугу - дистанционный мониторинг состояния здоровья. Разработчики МегаФона сегодня запустили решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.

Медицинские приборы, оснащенные сим-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона. Здесь информация агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач. В интерфейсе отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

Первым на рынок вывели решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией.

- Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему смс-сообщение с напоминанием, - отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

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В пресс-службе компании пояснили, что платформа МегаФона рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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