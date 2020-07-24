Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

24 Июль 2020 2020-07-24T14:28:45+03:00

Рассказываем о статистике по районам

Изменить размер текста: A A

24 июля в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Каракулинском, Игринском, Сарапульском, Кезском районах и в Воткинске.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1022

Можга - 254

Алнашский район - 126

Завьяловский район - 191

Малопургинский район - 61

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 49

Граховский район - 25

Увинский район - 24

Сарапул - 64

Глазовский район - 21

Сарапульский район - 25

Ярский район - 11

Воткинск - 18

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 14

Игринский район - 29

Кезский район - 25

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 8

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU