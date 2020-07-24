Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
24 июля в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Каракулинском, Игринском, Сарапульском, Кезском районах и в Воткинске.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1022
Можга - 254
Алнашский район - 126
Завьяловский район - 191
Малопургинский район - 61
Глазов - 51
Воткинский район - 34
Балезинский район - 61
Можгинский район - 49
Граховский район - 25
Увинский район - 24
Сарапул - 64
Глазовский район - 21
Сарапульский район - 25
Ярский район - 11
Воткинск - 18
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 14
Игринский район - 29
Кезский район - 25
Кизнерский район - 40
Камбарский район - 12
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 6
Селтинский район - 4
Вавожский район - 26
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 8
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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