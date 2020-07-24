Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 24 июля: 27 новых случаев заражения и 59 выздоровевших

24 Июль 2020 2020-07-24T08:33:28+03:00

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В Удмуртии за сутки зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Каракулинском, Игринском, Сарапульском, Кезском районах и в Воткинске, - говорится в сообщении.

За сутки 59 человек выздоровели, их выписали. Состояние заболевших: 455 в удовлетворительном состоянии, 71 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 24 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 229 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 647 человек выздоровели. 42 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU