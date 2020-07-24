2020-07-24T16:46:24+03:00
Общество

Прощание с главным редактором газеты «Удмуртская правда» Энвилем Касимовым пройдет 24 июля в Госсовете республики

Он умер 24 июля утром
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр БречаловФото: Александр Бречалов
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24 июля в 18:00 в здании Госсовета Удмуртии (улица 50 лет Октября, 15) в 18:00 пройдет прощание с главным редактором газеты «Удмуртская правда» Энвилем Касимовым. Об этом сообщает пресс-служба госсовета.

Как стало известно, вторая панихида состоится 25 июля в 09:00 в средней школе № 5 п. Балезино. Похоронят его на кладбище в д. Кестым Балезинского района.

Напомним, Энвиль Владимирович скончался 24 июля утром, ему было 59 лет (подробнее).

Соболезнования родным и близким выразили председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и глава региона Александр Бречалов.

- Энвиль Владимирович всегда заряжал окружающих созидательной энергией, он через всю жизнь пронес любовь и уважение к родной земле, оставив будущим поколениям уникальное наследие. Хочу передать глубокие соболезнования родным и близким Энвиля Владимировича Касимова. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах, - отметил Владимир Невоструев.

- Это был удивительный человек с особым взглядом на жизнь. В памяти каждого он навсегда останется талантливым журналистом, харизматичным политиком, ярким художником. Мои искренние соболезнования родным и близким, сил вам и терпения, чтобы пережить эту утрату, - написал глава Удмуртии «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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